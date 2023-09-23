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Спецоперація “Крабовая ловушка”: ССО розкрили подробиці удару по штабу Чорноморського флоту РФ

Спецоперація “Крабовая ловушка”: ССО розкрили подробиці удару по штабу Чорноморського флоту РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили у Командуванні ССО, передає УНН.

Деталі

Унаслідок проведення спецоперації було вражено штаб чорноморського флоту рф.

Зазначається. що відповідні дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.

У ССО відзначили, що деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат — десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

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Нагадаємо

22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.

ЗМІ писали, що Україна використала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі.

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