Спецоперація “Крабовая ловушка”: ССО розкрили подробиці удару по штабу Чорноморського флоту РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили у Командуванні ССО, передає УНН.
Деталі
Унаслідок проведення спецоперації було вражено штаб чорноморського флоту рф.
Зазначається. що відповідні дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.
У ССО відзначили, що деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат — десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.
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Нагадаємо
22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
ЗМІ писали, що Україна використала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі.
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