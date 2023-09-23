Спецоперация "Крабовая ловушка": ССО раскрыли подробности удара по штабу Черноморского флота РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила «вовремя и точно» поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщили в Командовании ССО, передает УНН.
Детали
В результате проведения спецоперации был поражен штаб Черноморского флота рф.
Отмечается, что соответствующие данные были переданы Воздушным силам для нанесения поражения.
В ССО отметили, что детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результат — десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.
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Напомним
22 сентября в Севастополе произошло несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Вооруженные силы Украины впоследствии подтвердили удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
СМИ писали, что Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу черноморского флота в Севастополе.
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