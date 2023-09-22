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Удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ — генерал Тарнавський

Удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ — генерал Тарнавський

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Удари по тимчасово окупованому Криму, на зразок атаки по Севастополю, важливі для контрнаступу України. Про це розповів CNN командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Цитата

«Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів», – заявив Тарнавський.

Деталі

Дезорганізація сил противника шляхом знищення командних центрів на вищому рівні призводить до безладу на полі бою», — пояснив Тарнавський.

«Знищений командир — це знищена командна ланка, а без неї немає злагоджених дій», — додав він.

Він уточнив, що Крим особливо важливий на цьому фронті, оскільки тут знаходиться висока концентрація російської військової техніки.

«Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як їхні повітряні засоби, так і наземні. Удар по штабу Чорноморського флоту РФ допомагає Україні, а також дає нам надію на майбутнє. Я маю на увазі, що у нас є можливості вражати їх не тільки попереду, але й у тилу. І коли розумієш, що у ворога в тилу гаряче, це піднімає бойовий дух наших бійців», — сказав Тарнавський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Удар по штабу флота у Севастополі: у мережі шириться фото та відео ракетної атаки

Нагадаємо

У п'ятницю, 22 вересня, повідомлялось, що у окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Внаслідок чого над центральним пагорбом Севастополя було видно світло-сірий дим.

Також міноборони росії заявляло, що “під час відбиття ракетної атаки” на Севастополь системи ППО збили п’ять ракет. Окупаційний губернатор Криму повідомив, що під удар потрапив штаб флоту РФ у Севастополі. 

ЗМІ писали, що Україна використала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі. 

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