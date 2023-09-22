Україна використала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Україна завдала удару по штабу чорноморського флоту росії, використовуючи крилаті ракети Storm Shadow, повідомило видання Sky News з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах України, передає УНН.
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Україна використала ракети під час “удару” по штабу чорноморського флоту загарбників. Зазначається, що одна ракета влучила в будівлю в Севастополі, в результаті чого та загорілася, додає видання.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у окупованому Севастополі знову пролунали вибухи.
Внаслідок чого над центральним пагорбом Севастополя було видно світло-сірий дим.
Також міноборони росії заявляло, що “під час відбиття ракетної атаки” на Севастополь системи ППО збили п’ять ракет.