Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу черноморского флота в Севастополе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украина нанесла удар по штабу черноморского флота россии, используя крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило издание Sky News со ссылкой на источники в Военно-воздушных силах Украины, передает УНН.
Детали
Украина использовала ракеты во время “удара” по штабу черноморского флота захватчиков. Отмечается, что одна ракета попала в здание в Севастополе, в результате чего то загорелось, добавляет издание.
Напомним
Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы.
В результате чего над центральным холмом Севастополя было видно светло-серый дым.
Также минобороны россии заявляло, что “во время отражения ракетной атаки” на Севастополь системы ПВО сбили пять ракет.