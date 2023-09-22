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Удар по Севастополю важен для контрнаступления ВСУ - генерал Тарнавский

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Удары по временно оккупированному Крыму, вроде атаки по Севастополю, важны для контрнаступления Украины. Об этом рассказал CNN командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

«Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных пунктов», – заявил Тарнавский.

Детали

Дезорганизация сил противника путем уничтожения командных центров на высшем уровне приводит к беспорядку на поле боя», — пояснил Тарнавский.

«Уничтоженный командир — это уничтоженное командное звено, а без него нет слаженных действий», — добавил он.

Он уточнил, что Крым особенно важен на этом фронте, поскольку здесь находится высокая концентрация российской военной техники.

«Мы знаем, откуда они наносят удары, как их воздушные средства, так и наземные. Удар по штабу Черноморского флота РФ помогает Украине, а также дает нам надежду на будущее. Я имею в виду, что у нас есть возможности поражать их не только впереди, но и в тылу. И когда понимаешь, что у врага в тылу горячо, это поднимает боевой дух наших бойцов», — сказал Тарнавский.

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Напомним

В пятницу, 22 сентября, сообщалось, что в оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы. В результате чего над центральным холмом Севастополя было видно светло-серый дым.

Также минобороны России заявляло, что “во время отражения ракетной атаки” на Севастополь системы ПВО сбили пять ракет. Оккупационный губернатор Крыма сообщил, что под удар попал штаб флота РФ в Севастополе. 

СМИ писали, что Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу черноморского флота в Севастополе. 

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