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В Генштабе подтвердили удар по зданию командования черноморского флота россии

В Генштабе подтвердили удар по зданию командования черноморского флота россии

Киев • УНН

 • 120662 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе. Также нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и 4 удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск сил обороны поражено 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

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