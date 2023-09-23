В Генштабе подтвердили удар по зданию командования черноморского флота россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе. Также нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и 4 удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
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Отмечается, что подразделениями ракетных войск сил обороны поражено 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.
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