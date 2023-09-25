В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил так называемый "губернатор" михаил развожаев, передает УНН.
Детали
Кроме того, в "оперштабе" оккупированного Крыма заявили о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
По данным местных Telegram-каналов, "возможно, одна из ракет прошла Евпаторию в направлении Севастополя".
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