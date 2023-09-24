Партизаны выявили место размещения военной техники рф в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Партизанское движение “АТЕШ” обнаружило место размещения военной техники рашистов во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в населенном пункте Азовское, Джанкойкого района, зафиксировали дислокацию следующей техники оккупантов:
· 2 БТР;
· 5 танков;
· 3 пионов и нескольких единиц специальной техники.
«Координаты: 45.589430349, 34.565853479. Информация передана туда, где знают что делать с этим железом», - говориться в сообщении.
Дополнение
Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат сообщал, что временно оккупированный Крым, который россияне мощно нашпиговали средствами ПВО не может справиться с крылатыми ракетами западного производства.