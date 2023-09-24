Партизани виявили місце розміщення військової техніки росії в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Партизанський рух “АТЕШ” виявив місце розміщення військової техніки рашистів у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що в населеному пункті Азовське, Джанкойського району, зафіксували дислокацію такої техніки окупантів:
· 2 БТР;
· 5 танків;
· 3 піони та кількох одиниць спеціальної техніки.
«Координати: 45.589430349, 34.565853479. Інформацію передано туди, де знають що робити з цим залізом», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Представник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомляв, що тимчасово окупований Крим, який росіяни потужно нашпигували засобами ППО, не може впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.