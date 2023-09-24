Крым, который нашпигован ПВО, не может справиться с западными крылатыми ракетами - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Временно оккупированный Крым, который россияне мощно нашпиговали средствами ПВО не может справиться с крылатыми ракетами западного производства. Об этом сообщил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Игнат высказал мнение, что ATACMS будут в Украине, ведь, все больше и больше из’появляется новостей о том, что это произойдет.
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“Не только ATACMS, а и другое вооружение. Мы тоже понимаем, что ракеты TAURUS тоже очень нам нужны были. Вопрос в количестве, потому что то вооружение, которое мы очень ожидали уже у нас есть. Это крылатые ракеты. Это ракеты, которыми противник нас атакует с первых дней войны. Теперь у нас есть такое же оружие, и не просто такое же, а лучшее”, — рассказал Игнат.
Он отметил, что противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть “супер ПВО”.
“Да, какое-то количество может, и сбивается, но как мы видим, ракеты долетают. Крым, который просто нашпигован средствами противовоздушной обороны мощно не может справиться с крылатыми ракетами западного производства”, — сказал Игнат.
Дополнение
Командование ССО сообщало, что дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила “вовремя и точно” поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф в временно оккупированном Севастополе.