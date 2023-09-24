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Крим, який нашпигований ППО, не може впоратися із західними крилатими ракетами – Ігнат

Крим, який нашпигований ППО, не може впоратися із західними крилатими ракетами – Ігнат

Київ • УНН

 • 105842 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Тимчасово окупований Крим, який росіяни потужно нашпигували засобами ППО не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва. Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ігнат висловив думку, що ATACMS будуть в Україні, адже, все більше й більше з’являється новин про те, що це відбудеться.

Цитата

“Не лише ATACMS, а й інше озброєння. Ми теж розуміємо, що ракети TAURUS теж дуже нам потрібні були. Питання у кількості, тому що те озброєння, яке ми дуже очікували вже у нас є. Це крилаті ракети. Це ракети, якими противник нас атакує з перших днів війни. Тепер у нас є така ж зброя, і не просто така ж, а краща”, — розповів Ігнат.

Він зазначив, що противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є “супер ППО”.

“Так, якась кількість може, і збивається, але як ми бачимо, ракети долітають. Крим, який просто нашпигований засобами протиповітряної оборони потужно не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва”, — сказав Ігнат.

Доповнення

Командування ССО повідомляло, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно та точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.

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