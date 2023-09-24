Крим, який нашпигований ППО, не може впоратися із західними крилатими ракетами – Ігнат

Ігнат висловив думку, що ATACMS будуть в Україні, адже, все більше й більше з’являється новин про те, що це відбудеться.

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“Не лише ATACMS, а й інше озброєння. Ми теж розуміємо, що ракети TAURUS теж дуже нам потрібні були. Питання у кількості, тому що те озброєння, яке ми дуже очікували вже у нас є. Це крилаті ракети. Це ракети, якими противник нас атакує з перших днів війни. Тепер у нас є така ж зброя, і не просто така ж, а краща”, — розповів Ігнат.

Він зазначив, що противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є “супер ППО”.

“Так, якась кількість може, і збивається, але як ми бачимо, ракети долітають. Крим, який просто нашпигований засобами протиповітряної оборони потужно не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва”, — сказав Ігнат.

Доповнення

Командування ССО повідомляло, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно та точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.