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В Крыму российские военные кидают технику просто на дороге, тк её нечем заправлять

Киев • УНН

 • 3281905 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Крыму российские военные кидают технику просто на дороге, тк её нечем заправлять. Об этом сообщают активисты партизанского движения “АТЕШ”, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты испытывают проблемы с топливом в Крыму В н.п. Красногвардейское, Крым был замечен оставленный без присмотра военный транспорт. Мы не в первые фиксируем такие случаи. Это происходит из-за значительных проблем с топливом в Крыму”, — рассказали про затрофееную технику партизаны.

Детали

По данным “АТЕШ” военная техника не доезжает до своего пункта назначения и оккупанты вынуждено оставляют ее на улицах города. А партизаны бесхозные военные автомобили армии захватчиков быстро берут в оборот, и обезвреживают.

“Эта техника уже не сможет участвовать в войне!”, — уверяют партизаны из “АТЕШ”.

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Напомним

Ранее УНН писал о том как партизанское движение “АТЕШ” обнаружило место размещения военной техники рашистов в населенном пункте Азовское, Джанкойкого района.

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