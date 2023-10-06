Партизаны сообщили о переброске советских гаубиц в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Партизаны крымскотатарского движения «АТЕШ» зафиксировали переброску советских расконсервирование гаубицы Д-20 во временно оккупированный Крым. Об этом сообщили в телеграм-канале движения "АТЕШ", передает УНН.
Цитата
«Наш агент в Гвардейском обнаружил переброску только что снятых с консервации советских гаубиц Д-20 (2А33)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным партизанского движения, на вокзале «Остряково» (пгт Гвардейское) в течение последних 2 недель участились случаи переброски других орудий и техники по маршруту в сторону Джанкоя, скорее всего на Запорожское направление, в Мелитополь.
Партизаны утверждают, что крымские больницы заполнены ранеными именно с этого направления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партизаны АТЕШ отследили переброску россией ПВО в Симферополь
//
.