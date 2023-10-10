Готуються до оборони Євпаторії: росіяни облаштували стрілецьку позицію біля в'їзду в Євпаторію - партизани

Цитата

“Агенти "АТЕШ" виявили оборонну стрілецьку позицію росіян біля в'їзду в Євпаторію. рашисти готуються до оборони Криму, але ми все бачимо і передаємо інформацію про кожну фортифікаційну споруду”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше партизани зафіксували перекидання радянських расконсервованих гаубиць Д-20 до тимчасово окупованого Криму.

Також загарбники збудували оборонні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі.