Готуються до оборони Євпаторії: росіяни облаштували стрілецьку позицію біля в'їзду в Євпаторію - партизани
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські окупанти готуються до приходу українських військових до тимчасово окупованого Криму. На в'їзді до Євпаторії партизани виявили одну з ворожих стрілецьких позицій, інформує УНН із посиланням на повідомлення партизанів кримськотатарського руху «АТЕШ».
Цитата
“Агенти "АТЕШ" виявили оборонну стрілецьку позицію росіян біля в'їзду в Євпаторію. рашисти готуються до оборони Криму, але ми все бачимо і передаємо інформацію про кожну фортифікаційну споруду”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше партизани зафіксували перекидання радянських расконсервованих гаубиць Д-20 до тимчасово окупованого Криму.
Також загарбники збудували оборонні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі.