Готовятся к обороне Евпатории: россияне обустроили стрелковую позицию у въезда в Евпаторию - партизаны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. российские оккупанты готовятся к приходу украинских военных во временно оккупированный Крым. На въезде в Евпаторию партизаны обнаружили одну из вражеских стрелковых позиций, информирует УНН со ссылкой на сообщение партизан крымскотатарского движения «АТЕШ».
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“Агенты "АТЕШ" обнаружили оборонительную стрелковую позицию русских у въезда в Евпаторию. рашисты готовятся к обороне Крыма, но мы все видим и передаем информацию о каждом фортификационном сооружении”, - говорится в сообщении.
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Ранее партизаны зафиксировали переброску советских расконсервированных гаубиц Д-20 во временно оккупированный Крым.
Также Захватчики построили оборонительные сооружения недалеко от Феодосии по трассе Е97 в сторону Керчи.