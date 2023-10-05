В окупованому Криму росіяни зводять оборонні споруди по трасі Феодосія-Керч - "АТЕШ"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські військові продовжують підготовку до оборони Криму. Оборонні споруди загарбники збудували недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі. При чому всі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Про це повідомили партизани “АТЕШ”, передає УНН.
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“Оборону вони тримати збираються міцно, тільки є один нюанс, всі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Вони на стільки не впевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти”, — розвідали агенти “АТЕШ”.
Деталі
Згідно з даними “АТЕШ” з південного боку дороги розміщена лінія зубів дракона. І росіяни продовжують укріплюватись. Копають Додаткові окопи.
З північного боку оборона розділена на дві лінії. Згідно з зібраною партизанами інформації, перша лінія сладається з одних окопів, а друга, яка знаходиться за 5 км від першої спрямована в бік Керчі, і складається із окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків, а також колючого дроту.
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Обидві лінії охороняють військовослужбовці рф. Там також є дві вишки з вартовими.
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