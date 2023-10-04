Высадка украинских спецназовцев в Крыму: произошел жестокий бой, у россиян значительные потери - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Во время высадки в оккупированном Крыму украинскими спецназовцами произошел жестокий бой. Есть значительные потери личного состава россиян. Однако также есть потери и среди украинских бойцов. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільне", передает УНН.
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"Можем сказать, что был жестокий бой: значительные потери личного состава оккупантов. К большому сожалению, есть также потери и среди украинских бойцов-спецназовцев. Но они несоизмеримы с российскими. Операция по деоккупации продолжается, и, безусловно, хочется обратиться ко всем жителям Крыма, что Крым вернется в Украину", - сказал Юсов.
Он призвал ждать и помогать Силам безопасности и обороны освобождать украинскую оккупированную территорию от российских захватчиков.
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Как сообщили в ГУР, украинские спецназовцы батальона "Стугна" и “Братство” высадились в Крыму и поразили оккупантов.