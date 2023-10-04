Українські спецпризначенці висадились у Криму - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українські спецпризначенці батальйону "Стугна" та “Братство” висадились в Криму та уразили окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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“Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!Крим буде українським!”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Раніше
Російське оборонне відомство повідомляло, що успішно “протидіяло” висадці української десантної групи у тимчасово окупованому Криму.