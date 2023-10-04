Украинские спецназовцы высадились в Крыму - ГУР

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“Спецназовцы «Стугны» и «Братства» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам!”, - говорится в сообщении в Telegram.

Ранее

Российское оборонное ведомство сообщало, что успешно “противодействовало” высадке украинской десантной группы во временно оккупированном Крыму.