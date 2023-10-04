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Міноборони рф заявляє про спробу висадки десантників ЗСУ у Криму

Київ • УНН

 • 981866 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російське оборонне відомство повідомляє, що успішно “протидіяло” висадці української десантної групи у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Цитата 

“У північно-західній частині акваторії Чорного моря діями літаків ВКС росії припинено спробу проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ, яка прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

Тако мо рф повідомляє, що над над територією бєлгородської, брянської та курської областей було нібито перехоплено та знищено 31 безпілотний літальний апарат літакового типу.

Нагадаємо

Міністерство оборони росії заявляє про нібито знищення силами протиповітряної оборони протикорабельної ракети “Нептун” над акваторією Чорного моря.

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