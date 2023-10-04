Минобороны рф заявляет о попытке высадки десантников ВСУ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российское оборонное ведомство сообщает, что успешно “противодействовало” высадке украинской десантной группы во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
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“В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, которая направлялась в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах”, - говорится в сообщении.
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Так мо рф сообщает, что над территорией белгородской, брянской и курской областей был якобы перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Напомним
Министерство обороны россии заявляет о якобы уничтожении силами противовоздушной обороны противокорабельной ракеты “Нептун” над акваторией Черного моря.