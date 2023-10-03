Над акваторією Чорного моря росППО нібито знищило протикарабельну ракету

Цитата

“3 жовтня близько 20.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з використанням протикорабельної ракети “Нептун” по об'єктах на території російської федерації”, - зазначає мо рф.

Оборонне відомство росіян заявляє, що нібито черговими засобами ППО ракета була виявлена та знищена над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Доповнення

Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив, що у місті "відпрацювала ППО", а також додав, що на дах одного з будинків впали уламки БПЛА