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Над акваторией Черного моря росПВО якобы уничтожило противокарабельную ракету

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Министерство обороны россии заявляет о якобы уничтожении силами противовоздушной обороны противокорабельной ракеты “Нептун” над акваторией Черного моря, пишет УНН.

Цитата

“3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты “Нептун” по объектам на территории российской федерации”, - отмечает мо рф.

Оборонное ведомство россиян заявляет, что якобы дежурными средствами ПВО ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Дополнение

Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО", а также добавил, что на крышу одного из домов упали обломки БПЛА

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