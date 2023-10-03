Над акваторией Черного моря росПВО якобы уничтожило противокарабельную ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Министерство обороны россии заявляет о якобы уничтожении силами противовоздушной обороны противокорабельной ракеты “Нептун” над акваторией Черного моря, пишет УНН.
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“3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты “Нептун” по объектам на территории российской федерации”, - отмечает мо рф.
Оборонное ведомство россиян заявляет, что якобы дежурными средствами ПВО ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
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Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО", а также добавил, что на крышу одного из домов упали обломки БПЛА