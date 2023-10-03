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"Відпрацювала ППО": окупанти заявили, що на дах одного з будинків у Севастополі впали уламки БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив, що у місті "відпрацювала ППО", а також додав, що на дах одного з будинків впали уламки БПЛА, передає УНН.

Цитата

"У Севастополі відпрацювала система ППО. Рятувальною службою Севастополя на даний момент зафіксовано інформацію щодо падіння частин БПЛА на дах одного з житлових будинків в Інженерній балці. Ніхто не постраждав. Але від падіння частин безпілотника у кількох квартирах вибило шибки", - написав развожаєв.

Додамо

За його словами, фахівці Рятівної служби Севастополя виїхали на місце, прийматиметься рішення про переміщення вибухонебезпечних предметів.

"Усі сили та служби продовжують перебувати у стані бойової готовності", - резюмував він.

Нагадаємо

В окуповнаому Севастополі - повітряна тривога.

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