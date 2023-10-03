В окупованому Севастополі лунають сирени: у соцмережах повідомляють про вибух

Цитата

"У Севастополі спрацювали сирени повітряної тривоги... Також телеграм-канали пишуть про звук вибуху у місті", - йдеться у повідомленні.

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За даними Telegram-каналу "ЧП/Севастополь", ймовірно, працює ППО.

"Морський та наземний транспорт у Севастополі припинив рух на час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.