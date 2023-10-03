В оккупированном Севастополе раздаются сирены: в соцсетях сообщают о взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В оккупированном Севастополе - воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
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"В Севастополе сработали сирены воздушной тревоги... Также телеграм-каналы пишут о звуке взрыва в городе", - говорится в сообщении.
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По данным Telegram-канала "ЧП/Севастополь", вероятно, работает ПВО.
"Морской и наземный транспорт в Севастополе прекратил движение на время воздушной тревоги", - говорится в сообщении.