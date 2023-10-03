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"Отработала ПВО": оккупанты заявили, что на крышу одного из домов в Севастополе упали обломки БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО", а также добавил, что на крышу одного из домов упали обломки БПЛА, передает УНН.

Цитата

"В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал развожаев.

Добавим

По его словам, специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов.

"Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности", - резюмировал он.

Напомним

В оккупированном Севастополе - воздушная тревога.

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