Висадка українських спецпризначенців у Криму: стався жорстокий бій, у росіян значні втрати - ГУР

Цитата

"Можемо сказати, що був жорстокий бій: значні втрати особового складу окупантів. На превеликий жаль, є також втрати і серед українських бійців-спецпризначенців. Але вони неспівмірні із російськими. Операція з деокупації продовжується, і, безумовно, хочеться звернутися до всіх мешканців Криму, що Крим повернеться до України", - сказав Юсов.

Він закликав чекати та допомагати Силам безпеки й оборони звільняти українську окуповану територію від російських загарбників.

Доповнення

Як повідомили у ГУР, українські спецпризначенці батальйону "Стугна" та “Братство” висадились у Криму та уразили окупантів.