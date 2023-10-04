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Висадка українських спецпризначенців у Криму: стався жорстокий бій, у росіян значні втрати - ГУР

Київ • УНН

 • 1744829 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під час висадки в окупованому Криму українськими спецпризначенцями стався жорстокий бій. Є значні втрати особового складу росіян. Проте також є втрати й серед українських бійців. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Суспільному", передає УНН.

Цитата

"Можемо сказати, що був жорстокий бій: значні втрати особового складу окупантів. На превеликий жаль, є також втрати і серед українських бійців-спецпризначенців. Але вони неспівмірні із російськими. Операція з деокупації продовжується, і, безумовно, хочеться звернутися до всіх мешканців Криму, що Крим повернеться до України", - сказав Юсов.

Він закликав чекати та допомагати Силам безпеки й оборони звільняти українську окуповану територію від російських загарбників.

Доповнення

Як повідомили у ГУР, українські спецпризначенці батальйону "Стугна" та “Братство” висадились у Криму та уразили окупантів.

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