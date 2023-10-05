В оккупированном Крыму россияне выстраивают оборонительные сооружения по трасе Феодосия—Керчь — "АТЕШ"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Оккупанты продолжают подготовку к обороне Крыма. Оборонительные сооружения росияне выстроили недалеко от Феодосии по трассе Е97 в сторону Керчи. При чем все оборонительные сооружения направлены в сторону Керчи. Об этом сообщили партизаны “АТЕШ”, передает УНН.
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“Оборону они держать собираются крепко, только есть один нюанс, все оборонительные сооружения направлены в сторону Керчи. Они на столько не уверенны в своих силах, что готовятся к нападению даже оттуда”, — разведали агенты “АТЕШ”.
Детали
Согласно данным “АТЕШ” с южной стороны дороги размещена линия зубов дракона. И россияне продолжают укрепляться. Копают дополнительные окопы.
С северной стороны оборона разделена на две линии. Согласно собранной партизанами информации, первая линия состоится из одних окопов, а вторая, которая находится за 5 км от первой направлена в сторону Керчи, и состоится из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки.
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Обе линии охраняют военнослужащие рф. Там также имеются две вышки с караульными.
Напомним
Российские оккупанты снова усилили охрану Крымского моста. Держат там сейчас четыре корабля и пять катеров. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга журналистам.