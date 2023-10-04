россияне снова усилили охрану Крымского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты снова усилили охрану Крымского моста. Держат там сейчас четыре корабля и пять катеров. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Усилена снова охрана так называемого Крымского моста, там сейчас четыре корабля и пять катеров. Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделю был перерыв, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг», - рассказал Плетенчук.
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Минобороны Великобритании на основе разведданных сообщало, что важность для рф Крымского моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обусловливает принятие больших мер его защиты.