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россияне снова усилили охрану Крымского моста

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты снова усилили охрану Крымского моста. Держат там сейчас четыре корабля и пять катеров. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Усилена снова охрана так называемого Крымского моста, там сейчас четыре корабля и пять катеров. Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделю был перерыв, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Минобороны Великобритании на основе разведданных сообщало, что важность для рф Крымского моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обусловливает принятие больших мер его защиты.

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