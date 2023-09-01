Британська розвідка проаналізувала захист росіянами Кримського мосту

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Як зазначають у МО Британії, Керченська протока є вузьким місцем для військової логістичної підтримки російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. А росія, як зазначається, значною мірою залежить від Кримського мосту та поромів для перетину протоки.

"росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму і підводні бар'єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи ППО, щоб підвищити живучість водних переходів і мінімізувати шкоду від майбутніх атак. Важливість моста як для логістики, так і для символіки російської окупації зумовлює вжиття таких обширних заходів захисту", - вказали в британській розвідці.

За даними МО Британії, станом на 29 серпня 2023 року зображення підтверджують, що "росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів і захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних апаратів (USV) на Кримський міст". "У південній частині мосту сюди входять кілька суден, які перебувають на відстані 160 метрів одне від одного", - ідеться у звіті та наголошується, що вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року сталася атака.

"Раніше, у вересні 2022 року, вмф росії протягом декількох днів короткочасно випробовував радіолокаційні пастки на баржах, які, імовірно, будуть стримувати ракети радіолокаційного наведення", - сказано у звіті.

Інші контрзаходи щодо захисту мосту, як зазначено, включають використання встановлених на вантажівках димогенераторів TDA-3, навчання були проведені 24 травня 2023 року. Цей дим був активований для стримування повітряних загроз, що наближаються, 12 серпня 2023 року, вказали в МО Британії.

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