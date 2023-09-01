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Британская разведка проанализировала защиту россиянами Крымского моста

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Важность для рф Крымского моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обуславливает принятие обширных мер его защиты, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в МО Британии, Керченский пролив является узким местом для военной логистической поддержки российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. А россия, как отмечается, в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов для пересечения пролива.

"россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак. Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации обуславливает принятие таких обширных мер защиты", - указали в британской разведке.

По данным МО Британии, по состоянию на 29 августа 2023 года изображения подтверждают, что "россия создала подводный барьер из затопленных кораблей и защитных бонов для предотвращения атак беспилотных надводных аппаратов (USV) на Крымский мост". "В южной части моста сюда входят несколько судов, находящихся на расстоянии 160 метров друг от друга", - говорится в отчете и отмечается, что они расположены в том же месте, где 17 июля 2023 года произошла атака.

"Ранее, в сентябре 2022 года, вмф россии в течение нескольких дней кратковременно испытывал радиолокационные ловушки на баржах, которые, вероятно, будут сдерживать ракеты радиолокационного наведения", - сказано в отчете.

Другие контрмеры по защите моста, как указано, включают использование установленных на грузовиках дымогенераторов TDA-3, учения были проведены 24 мая 2023 года. Этот дым был активирован для сдерживания приближающихся воздушных угроз 12 августа 2023 года, указали в МО Британии.

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