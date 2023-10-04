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росіяни знову посилили охорону Кримського мосту

росіяни знову посилили охорону Кримського мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти знову посилили охорону Кримського мосту. Тримають там зараз чотири кораблі та п’ять катерів. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Посилено знову охорону так званого Кримського мосту, там зараз чотири кораблі та п’ять катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був перерви, й зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо», - розповів Плетенчук.

Доповнення

Міноборони Великої Британії на основі розвідданих повідомляло, що важливість для рф Кримського мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації обумовлює вжиття великих заходів його захисту.

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