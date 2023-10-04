росіяни знову посилили охорону Кримського мосту

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«Посилено знову охорону так званого Кримського мосту, там зараз чотири кораблі та п’ять катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був перерви, й зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо», - розповів Плетенчук.

Доповнення

Міноборони Великої Британії на основі розвідданих повідомляло, що важливість для рф Кримського мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації обумовлює вжиття великих заходів його захисту.