росіяни знову посилили охорону Кримського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти знову посилили охорону Кримського мосту. Тримають там зараз чотири кораблі та п’ять катерів. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Посилено знову охорону так званого Кримського мосту, там зараз чотири кораблі та п’ять катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був перерви, й зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо», - розповів Плетенчук.
Доповнення
Міноборони Великої Британії на основі розвідданих повідомляло, що важливість для рф Кримського мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації обумовлює вжиття великих заходів його захисту.