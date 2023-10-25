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Боятся украинских ударов: оккупанты пытаются прятать свою боевую технику возле железнодорожных станций Крыма

Киев • УНН

 • 110180 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Крыму военные рф были замечены за попытками спрятать возле железнодорожных станций сосредоточения своей техники. Якобы такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники. Для попыток «спрятаться» захватчики использовали ряд Ж/Д станций на юге Украины. Об этом сообщает "Атеш" на своем Telegram-канале, передает УНН.

Боятся украинских ударов: оккупанты пытаются прятать свою боевую технику возле железнодорожных станций Крыма

Детали

Агенты "АТЕШ" сообщают, что рашисты прячут свою технику возле железнодорожных станций в связи с тем, что боятся ударов Украины. Сосредоточение техники было замечено возле железнодорожных станций: Остряково, Джанкой, Симферополь Грузовой и других.

Цитата

«Такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники, а также оперативно осуществлять погрузку техники для транспортировки в сторону фронта. Перевозить склады военной техникой они стараются исключительно ночью» - поясняются в заметке "Атеш".

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