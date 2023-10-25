Боятся украинских ударов: оккупанты пытаются прятать свою боевую технику возле железнодорожных станций Крыма

Детали

Агенты "АТЕШ" сообщают, что рашисты прячут свою технику возле железнодорожных станций в связи с тем, что боятся ударов Украины. Сосредоточение техники было замечено возле железнодорожных станций: Остряково, Джанкой, Симферополь Грузовой и других.

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«Такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники, а также оперативно осуществлять погрузку техники для транспортировки в сторону фронта. Перевозить склады военной техникой они стараются исключительно ночью» - поясняются в заметке "Атеш".

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