"Минус" около 5 тысяч: Штупун рассказал о потерях врага на Авдеевском и Марьинском направлениях

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«С 10 октября уже почти более 5 000 на Авдеевском и Марьинском направлениях враг потерял личного состава, - убитыми и ранеными. Также можно сказать, что цифра доходит до 400 единиц бронетехники», - рассказал Александр Штупун.

Спикер объединенного прессцентра добавил, что оккупанты пытаются подтянуть и перебросить определенные резервы с других направлений. Но украинские разведчики это все фиксируют, и командование делает некоторые выводы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Крыму военные россии были замечены за попытками спрятать у железнодорожных станций сосредоточение своей техники. Как будто такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники и оперативно осуществлять транспортировку в сторону фронта.