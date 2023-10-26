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"Минус" около 5 тысяч: Штупун рассказал о потерях врага на Авдеевском и Марьинском направлениях

Киев • УНН

 • 97266 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Потери личного состава российской армии на Авдеевском и Марьинском направлениях достигли около 5 000 убитыми и ранеными с 10 октября. Также окупанты потеряли до 400 единиц бронетехники. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

"Минус" около 5 тысяч: Штупун рассказал о потерях врага на Авдеевском и Марьинском направлениях

Цитата

«С 10 октября уже почти более 5 000 на Авдеевском и Марьинском направлениях враг потерял личного состава, - убитыми и ранеными. Также можно сказать, что цифра доходит до 400 единиц бронетехники», - рассказал Александр Штупун.

Спикер объединенного прессцентра добавил, что оккупанты пытаются подтянуть и перебросить определенные резервы с других направлений. Но украинские разведчики это все фиксируют, и командование делает некоторые выводы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Крыму военные россии были замечены за попытками спрятать у железнодорожных станций сосредоточение своей техники. Как будто такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники и оперативно осуществлять транспортировку в сторону фронта.

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