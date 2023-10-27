Кирби о наступлении на Авдеевку: россияне угрожают казнью солдатам, которые отказываются идти в бой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби проанализировал ситуацию в Авдеевке и отметил, что россияне понесли значительные потери. Более того, чтобы уменьшить сопротивление среди своих солдат, оккупанты практически казнили тех, кто не выполнял приказы. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг представителя Белого дома.
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Координатор по нацбезопасности Белого дома отметил, что российское командование относится к жизни собственных солдат, как к расходному материалу. Также он подчеркнул успешные усилия ВСУ, которые "смогли удержаться и держат оборону" в районах Авдеевки, Лимана и Купянска.
"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", - заявил Кирби.
Детали
По словам Кирби, с 11 октября оккупанты потеряли не менее 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на более чем батальон. Однако, несмотря на значительные потери, вероятность новых наступлений со стороны оккупантов в этом районе остается высокой.
"Мы ожидаем новых атак со стороны россии. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить’что рф до сих пор сохраняет определенный наступательный потенциал и, не исключено, сможет достичь определенных тактических достижений в течение ближайших месяцев", - заявил Кирби.
Напомним
Потери личного состава российской армии на Авдеевском и Марьиинском направлениях достигли около 5 000 убитыми и ранеными с 10 октября. Также оккупант потерял до 400 единиц бронетехники.