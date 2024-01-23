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Наступні кілька місяців будуть критичними для України – Джон Кірбі

Наступні кілька місяців будуть критичними для України – Джон Кірбі

Київ • УНН

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Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому, оголосив наступні кілька місяців критично важливими для захисту України від триваючої російської агресії. Він наголосив на необхідності швидкого надання підтримки з боку Конгресу на тлі скорочення поставок зброї.

Наступні місяці матимуть критичне значення для України та її захисту, тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки України. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

Цитата

Наступні кілька місяців будуть критичними для України. Якщо ви думаєте, що бойові дії просто припиняться, тому що випав сніг, подумайте ще раз. Росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками й ракетами

сказав Кірбі.

Деталі

Кірбі наголосив, що українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Штатів Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

Ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів

сказав Кірбі.

Кірбі розповів, як США контролюють надану Україні зброю12.01.24, 00:37 • 31177 переглядiв

Лілія Подоляк

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