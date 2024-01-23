Наступні кілька місяців будуть критичними для України – Джон Кірбі

Наступні місяці матимуть критичне значення для України та її захисту, тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки України. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

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Наступні кілька місяців будуть критичними для України. Якщо ви думаєте, що бойові дії просто припиняться, тому що випав сніг, подумайте ще раз. Росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками й ракетами сказав Кірбі.

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Кірбі наголосив, що українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Штатів Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

Ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів сказав Кірбі.

Кірбі розповів, як США контролюють надану Україні зброю