Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 23 января, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины онлайн и из дома. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

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Пресс-секретарь сообщила, что Остин проведет заседание "Рамштайн" из своей резиденции, где восстанавливается после недавних медицинских процедур.

Эта Контактная группа продолжает делать реальные изменения в режиме реального времени, что является свидетельством нашей коллективной решимости противостоять наступлению России на демократию, суверенитет и основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность отметила пресс-секретарь Пентагона

Сингх отметила, что несмотря на отсутствие у США денег для дополнительной помощи Украине "Рамштайн" важен как площадка координации усилий союзников.

Это будет еще одна возможность обсудить определенные вехи, которых нужно достичь, а также продолжить координацию того, что - даже если мы сейчас не можем предоставлять помощь по безопасности - наши партнеры продолжают это делать объяснила Сингх.

Представительница Пентагона повторила призыв к Конгрессу США одобрить дополнительное финансирование для нужд Украины как можно быстрее.

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