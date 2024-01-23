Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома
Министр обороны США Ллойд Остин примет участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из своей резиденции. Встреча, проходящая в Рамштайн, имеет целью скоординировать усилия союзников, несмотря на нынешнюю нехватку средств на дополнительную поддержку Украины.
США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена
США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, целями которых стали ракетные платформы, беспилотники и склады оружия. Эти удары являются ответом на нападения союзных Ирану хуситов на судоходство в Красном море.
Байден и Сунак обсудили насущную необходимость финансирования Украины
Президент США Джо Байден и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметили насущную необходимость в дальнейшем финансировании и поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в регионе Красного моря.
Литва и Польша проведут совместные военные учения на Сувальском перешейке
Литва и Польша планируют провести совместные военные учения в Сувалкском коридоре, стратегическом регионе между двумя странами, в апреле 2024 года. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул чувствительность региона с точки зрения европейской безопасности.
Нардеп Гончаренко возглавил комитет по миграции и беженцам ПАСЕ
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назначен председателем Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Гончаренко, первый украинец на этой должности, намерен использовать ее для продвижения интересов Украины.
На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ
Председателя правления ОСМД в Охтырке Сумской области подозревают в присвоении 642 000 гривен жильцов. За содеянное ей может грозить 5-8 лет лишения свободы.
Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов в пределах ЕС в рамках нового пакета санкций против России. Предложенное ограничение ограничит передвижение дипломатов странами Шенгенской зоны, где они аккредитованы.
Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт
Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.
Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины
Украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих во время выполнения боевых задач на востоке Украины, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Захватом пленных занимался 808-й отдельный полк.
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.