Глава Пентагону візьме участь у засіданні "Рамштайн" у режимі онлайн з дому

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 23 січня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України онлайн і з дому. Про це на брифінгу розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

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Речниця повідомила, що Остін проведе засідання "Рамштайну" зі своєї резиденції, де відновлюється після нещодавніх медичних процедур.

Ця Контактна група продовжує робити реальні зміни в режимі реального часу, що є свідченням нашої колективної рішучості протистояти наступу Росії на демократію, суверенітет і заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку

Сінгх зауважила, що попри відсутність у США грошей для додаткової допомоги Україні "Рамштайн" важливий як майданчик координації зусиль союзників.

Це буде ще одна можливість обговорити певні віхи, яких потрібно досягти, а також продовжити координацію того, що – навіть якщо ми зараз не можемо надавати безпекову допомогу - наші партнери продовжують це робити