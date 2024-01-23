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Глава Пентагону візьме участь у засіданні "Рамштайн" у режимі онлайн з дому

Глава Пентагону візьме участь у засіданні "Рамштайн" у режимі онлайн з дому

Київ • УНН

 • 28221 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін візьме участь в онлайн-засіданні Контактної групи з питань оборони України зі своєї резиденції. Зустріч, що проходить у Рамштайні, має на меті скоординувати зусилля союзників, незважаючи на нинішній брак коштів на додаткову підтримку України.

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 23 січня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України онлайн і з дому. Про це на брифінгу розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

Деталі

Речниця повідомила, що Остін проведе засідання "Рамштайну" зі своєї резиденції, де відновлюється після нещодавніх медичних процедур.

Ця Контактна група продовжує робити реальні зміни в режимі реального часу, що є свідченням нашої колективної рішучості протистояти наступу Росії на демократію, суверенітет і заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку

зазначила речниця Пентагону

Сінгх зауважила, що попри відсутність у США грошей для додаткової допомоги Україні "Рамштайн" важливий як майданчик координації зусиль союзників.

Це буде ще одна можливість обговорити певні віхи, яких потрібно досягти, а також продовжити координацію того, що – навіть якщо ми зараз не можемо надавати безпекову допомогу - наші партнери продовжують це робити

пояснила Сінгх.

Представниця Пентагону повторила заклик до Конгресу США схвалити додаткове фінансування для потреб України якнайшвидше.

У глави Пентагону Остіна виявили рак - ЗМІ 09.01.24, 22:44 • 30117 переглядiв

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