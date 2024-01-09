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У глави Пентагону Остіна виявили рак - ЗМІ

У глави Пентагону Остіна виявили рак - ЗМІ

Київ • УНН

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Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні з ускладненнями після операції на простаті.

Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований через ускладнення після грудневої операції з лікування раку передміхурової залози. Про це пише Politico з посиланням на лікарів Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, передає УНН.

За даними ЗМІ, на початку грудня Остін пройшов плановий скринінг передміхурової залози, під час якого лікарі виявили рак передміхурової залози, який потребував лікування.

22 грудня він переніс "мінімально інвазивну" операцію під загальним наркозом для лікування та лікування раку, що називається простатектомією.

1 січня його знову госпіталізували "з ускладненнями після процедури 22 грудня, включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах", згідно із заявою доктора Джона Меддокса та доктора Грегорі Чесната. Початкове обстеження показало, що причиною є інфекція сечовивідних шляхів.

Наступного дня Остіна перевели до відділення інтенсивної терапії для ретельного спостереження та "вищого рівня догляду", – йдеться у заяві. Інше обстеження показало, що накопичення черевної рідини порушило функції його тонкого кишечника. Через ніс йому вставили трубку, щоб осушити шлунок.

Лікарі написали, що Остін добре одужує.

Додамо

Медичне оновлення з’явилося після бурхливого тижня, протягом якого високопосадовці США не знали, що Остіна госпіталізували.

Незважаючи на те, що його госпіталізували 1 січня, керівництво Остіна дізналося про проблему лише наступного дня. Байден і радник з національної безпеки Джейк Салліван були повідомлені 4 січня, а наступного дня Пентагон повідомив про це членів Конгресу та опублікував заяву для ЗМІ.

З тих пір Остін вибачився за затримку з розголошенням, що спонукало республіканців закликати звільнити главу Пентагону. POLITICO повідомило, що Байден не планує звільняти Остіна і не прийме його відставку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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