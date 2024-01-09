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У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 20:44  •  10403 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после операции на простате.

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после декабрьской операции по лечению рака предстательной железы. Об этом пишет Politico со ссылкой на врачей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, передает УНН.

По данным СМИ, в начале декабря Остин прошел плановый скрининг предстательной железы, во время которого врачи обнаружили рак предстательной железы, который нуждался в лечении.

22 декабря он перенес "минимально инвазивную" операцию под общим наркозом для лечения и лечения рака, называемую простатэктомией.

1 января его снова госпитализировали "с осложнениями после процедуры 22 декабря, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах", согласно заявлению доктора Джона Мэддокса и доктора Грегори Чесната. Первоначальное обследование показало, что причиной является инфекция мочевыводящих путей.

На следующий день Остина перевели в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и "высшего уровня ухода", - говорится в заявлении. Другое обследование показало, что накопление брюшной жидкости нарушило функции его тонкого кишечника. Через нос ему вставили трубку, чтобы осушить желудок.

Врачи написали, что Остин хорошо выздоравливает.

Добавим

Медицинское обновление появилось после бурной недели, в течение которой высокопоставленные чиновники США не знали, что Остина госпитализировали.

Несмотря на то, что его госпитализировали 1 января, руководство Остина узнало о проблеме только на следующий день. Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан были уведомлены 4 января, а на следующий день Пентагон уведомил об этом членов Конгресса и опубликовал заявление для СМИ.

С тех пор Остин извинился за задержку с разглашением, что побудило республиканцев призвать уволить главу Пентагона. POLITICO сообщило, что Байден не планирует увольнять Остина и не примет его отставку.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
У глави Пентагону Остіна виявили рак - ЗМІ
Pentagon chief Austin diagnosed with cancer - media
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У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после операции на простате.

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