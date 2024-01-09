У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после операции на простате.
Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после декабрьской операции по лечению рака предстательной железы. Об этом пишет Politico со ссылкой на врачей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, передает УНН.
По данным СМИ, в начале декабря Остин прошел плановый скрининг предстательной железы, во время которого врачи обнаружили рак предстательной железы, который нуждался в лечении.
22 декабря он перенес "минимально инвазивную" операцию под общим наркозом для лечения и лечения рака, называемую простатэктомией.
1 января его снова госпитализировали "с осложнениями после процедуры 22 декабря, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах", согласно заявлению доктора Джона Мэддокса и доктора Грегори Чесната. Первоначальное обследование показало, что причиной является инфекция мочевыводящих путей.
На следующий день Остина перевели в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и "высшего уровня ухода", - говорится в заявлении. Другое обследование показало, что накопление брюшной жидкости нарушило функции его тонкого кишечника. Через нос ему вставили трубку, чтобы осушить желудок.
Врачи написали, что Остин хорошо выздоравливает.
Добавим
Медицинское обновление появилось после бурной недели, в течение которой высокопоставленные чиновники США не знали, что Остина госпитализировали.
Несмотря на то, что его госпитализировали 1 января, руководство Остина узнало о проблеме только на следующий день. Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан были уведомлены 4 января, а на следующий день Пентагон уведомил об этом членов Конгресса и опубликовал заявление для СМИ.
С тех пор Остин извинился за задержку с разглашением, что побудило республиканцев призвать уволить главу Пентагона. POLITICO сообщило, что Байден не планирует увольнять Остина и не примет его отставку.
У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ
Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после операции на простате.
Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх
Российские войска обстреливают Сумы и Чернигов, но формирования ударных группировок противника не наблюдается; более 1000 противотанковых мин, установленных саперами.
Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр
Боевики АТЕШ проникли в ключевой российский центр предупреждения о ракетном нападении, получили секретную информацию и передали ее украинским войскам.
"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора
АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.
Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры
Российские беспилотники повредили дом культуры и жилые дома в Краснополье Сумской области. О пострадавших не сообщается.
Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР
россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.
Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с послом Катара вопрос возвращения депортированных детей, военнопленных и гражданских лиц из россии. Катар помогает Украине в репатриации своих граждан.
Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп
Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.
Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует
Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.
У заместителя министра обороны Умерова появилась новая советница: что известно
Богдана Яровая, председатель общественной организации, была назначена советником заместителя министра обороны Украины.