У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после декабрьской операции по лечению рака предстательной железы. Об этом пишет Politico со ссылкой на врачей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, передает УНН.

По данным СМИ, в начале декабря Остин прошел плановый скрининг предстательной железы, во время которого врачи обнаружили рак предстательной железы, который нуждался в лечении.

22 декабря он перенес "минимально инвазивную" операцию под общим наркозом для лечения и лечения рака, называемую простатэктомией.

1 января его снова госпитализировали "с осложнениями после процедуры 22 декабря, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах", согласно заявлению доктора Джона Мэддокса и доктора Грегори Чесната. Первоначальное обследование показало, что причиной является инфекция мочевыводящих путей.

На следующий день Остина перевели в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и "высшего уровня ухода", - говорится в заявлении. Другое обследование показало, что накопление брюшной жидкости нарушило функции его тонкого кишечника. Через нос ему вставили трубку, чтобы осушить желудок.

Врачи написали, что Остин хорошо выздоравливает.

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Медицинское обновление появилось после бурной недели, в течение которой высокопоставленные чиновники США не знали, что Остина госпитализировали.

Несмотря на то, что его госпитализировали 1 января, руководство Остина узнало о проблеме только на следующий день. Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан были уведомлены 4 января, а на следующий день Пентагон уведомил об этом членов Конгресса и опубликовал заявление для СМИ.

С тех пор Остин извинился за задержку с разглашением, что побудило республиканцев призвать уволить главу Пентагона. POLITICO сообщило, что Байден не планирует увольнять Остина и не примет его отставку.