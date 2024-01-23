Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона
Киев • УНН
Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое открыл глава Пентагона Ллойд Остин, посвящено долгосрочным оборонным потребностям Украины
Сегодня, 23 января в офлайн-формате началось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны США.
Детали
Заседание "Рамштайн" открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он выступил со вступительным словом онлайн и из дома.
Украину на сегодняшней встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.
Ранее
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") будет посвящена долгосрочным потребностям Украины.
Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона
Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое открыл глава Пентагона Ллойд Остин, посвящено долгосрочным оборонным потребностям Украины.
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