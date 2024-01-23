Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона

На время восстановления жилья в Киеве, людей, по их желанию, могут переместить во временное жилье - КГВА

После забастовки в Киеве жители пострадавших домов могут быть переселены во временное жилье, например, гостиницы или общежития, пока их дома будут восстанавливаться. Следующий шаг зависит от решения районной государственной администрации.