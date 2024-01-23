Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Соединенные Штаты остаются настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 18-го заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в виртуальном формате, к которому присоединился из дома, передает УНН.
"Мы стремимся войти в этот новый год с новой энергией. И мы все здесь, чтобы подтвердить нашу поддержку свободной, безопасной и суверенной Украины, а также обеспечить, чтобы мы продолжали предоставлять Украине те возможности, которые ей необходимы, на зиму и следующий период", - сказал Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что "Украина не одинока".
И Соединенные Штаты остаются полны решимости поддержать Украину в ее борьбе за свободу
Добавим, к заседанию присоединился министр обороны Украины Рустем Умеров.
Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона23 январь 2024, 13:12 • 58075 просмотров
Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
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