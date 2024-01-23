Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину

Соединенные Штаты остаются настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 18-го заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в виртуальном формате, к которому присоединился из дома, передает УНН.

"Мы стремимся войти в этот новый год с новой энергией. И мы все здесь, чтобы подтвердить нашу поддержку свободной, безопасной и суверенной Украины, а также обеспечить, чтобы мы продолжали предоставлять Украине те возможности, которые ей необходимы, на зиму и следующий период", - сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что "Украина не одинока".

И Соединенные Штаты остаются полны решимости поддержать Украину в ее борьбе за свободу - подчеркнул Остин.

Добавим, к заседанию присоединился министр обороны Украины Рустем Умеров.

Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона