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Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину

Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 13:49  •  12554 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Соединенные Штаты остаются настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 18-го заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в виртуальном формате, к которому присоединился из дома, передает УНН.

"Мы стремимся войти в этот новый год с новой энергией. И мы все здесь, чтобы подтвердить нашу поддержку свободной, безопасной и суверенной Украины, а также обеспечить, чтобы мы продолжали предоставлять Украине те возможности, которые ей необходимы, на зиму и следующий период", - сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что "Украина не одинока".

И Соединенные Штаты остаются полны решимости поддержать Украину в ее борьбе за свободу

- подчеркнул Остин.

Добавим, к заседанию присоединился министр обороны Украины Рустем Умеров.

Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона23 январь 2024, 13:12 • 58075 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Рамштайн-18: голова Пентагону запевнив, що США залишаються сповненими рішучості підтримувати Україну
Ramstein-18: Pentagon chief assures that the US remains determined to support Ukraine
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Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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