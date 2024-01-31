У Пентагоні прокоментували надання Україні бомб GLSDB
Київ • УНН
Речник Пентагону заявив, що Україна отримає бомби GLSDB відповідно до минулорічних домовленостей, але не надав конкретики щодо термінів їх передачі з міркувань безпеки.
Україна отримає бомби GLSDB відповідно до торішніх домовленостей, однак у Пентагоні не можуть повідомити про конкретні терміни їх передачі. Про це під час брифінгу 30 січня заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, пише УНН.
Що стосується бомб малого діаметра, то, як ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB у межах нашої USIA - наших зусиль зі сприяння безпеці, які фінансуються USAI. Проте з міркувань безпеки ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни
З його слів, США "продовжують тісно співпрацювати з Україною, з нашими галузевими партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримує та готова використовувати спроможності, які ми їм надаємо, і якомога швидше".
Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25000 переглядiв