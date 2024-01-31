У Пентагоні прокоментували надання Україні бомб GLSDB

Україна отримає бомби GLSDB відповідно до торішніх домовленостей, однак у Пентагоні не можуть повідомити про конкретні терміни їх передачі. Про це під час брифінгу 30 січня заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, пише УНН.

Що стосується бомб малого діаметра, то, як ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB у межах нашої USIA - наших зусиль зі сприяння безпеці, які фінансуються USAI. Проте з міркувань безпеки ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни