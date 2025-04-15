Патрік С. Райдер

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23163 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146876 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133607 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130584 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131593 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194721 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77208 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164362 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116232 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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США з метою самооборони знищили кілька цілей у Сирії - Пентагон

Американські військові знищили ракетні установки та танк Т-64 на сході Сирії у відповідь на обстріл бази MSS Euphrates. Пентагон розслідує, хто стоїть за атакою, припускаючи причетність проіранських сил.

Новини Світу • 3 грудня, 23:26 • 17629 перегляди

Пентагон не фіксує активної участі північнокорейських військ у боях проти України

Пентагон не фіксує активної участі військ КНДР у наступальних операціях на фронті. За даними української розвідки, 2000 військових КНДР вже передано до бойових підрозділів рф.

Війна • 3 грудня, 07:04 • 16925 перегляди

Пентагон підтвердив дозвіл Україні на використання ракет ATACMS для ударів по рф

Пентагон підтвердив дозвіл на використання Україною балістичних ракет ATACMS для ударів по цілях на території росії. Речник Пентагону уточнив, що атаки зараз зосереджені в курській області.

Новини Світу • 26 листопада, 23:42 • 15303 перегляди

У Пентагоні підтвердили, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС

Пентагон підтвердив, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС. Американські військові не брали участі в операції з ліквідації Ях'ї Сінвара, але допомогли інформацією щодо звільнення заручників.

Новини Світу • 18 жовтня, 07:12 • 12993 перегляди

Пентагон: передова протиракетна система THAAD скоро запрацює в Ізраїлі

Компоненти системи THAAD почали надходити до Ізраїлю. Пентагон заявив, що батарея буде повністю готова до експлуатації найближчим часом, але точні терміни не розголошуються з міркувань безпеки.

Новини Світу • 15 жовтня, 14:07 • 14006 перегляди

США перекинуть до Ізраїлю батарею ППО THAAD

США перекидають батарею протиповітряної оборони THAAD та персонал до Ізраїлю для посилення безпеки після ракетних атак Ірану. Це демонструє відданість США захисту Ізраїлю та американців у регіоні.

Новини Світу • 13 жовтня, 16:55 • 23876 перегляди

Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін - Пентагон

Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата не оголошена, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.

Війна • 11 жовтня, 02:37 • 108947 перегляди

Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.

Новини Світу • 2 жовтня, 06:16 • 101152 перегляди

Пентагон заявив про підвищення готовності додаткових військових сил США до розгортання: де і чому

Пентагон підвищив готовність додаткових сил США до розгортання на Близькому Сході. Це рішення ухвалено на тлі ескалації в регіоні для захисту американських інтересів і стримування Ірану.

Новини Світу • 29 вересня, 15:02 • 29682 перегляди

Остін і Умєров обговорили динаміку бойових дій та пріоритети безпекової допомоги для України

Ллойд Остін і Рустем Умєров провели телефонну розмову щодо динаміки бойових дій та пріоритетів безпекової допомоги Україні. Обговорено успішне засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні.

Війна • 18 вересня, 13:09 • 16350 перегляди

Пентагон стурбований військовою співпрацею росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Пентагон висловив занепокоєння щодо посилення співпраці росії з Іраном, КНДР і Китаєм у сфері озброєнь. Особливо турбує намір рф закуповувати зброю і боєприпаси в цих країнах для війни в Україні.

Новини Світу • 14 серпня, 08:20 • 17315 перегляди

Пентагон: вісім американських військових отримали поранення внаслідок атаки безпілотника в Сирії

Вісім військовослужбовців США отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на базу в Сирії. Троє вже оговталися, інші проходять лікування від черепно-мозкових травм та отруєння димом.

Війна • 13 серпня, 22:45 • 34988 перегляди

Британія побудує радіолокаційну станцію для стеження за КНР та рф в космосі - ЗМІ

У Великій Британії планують побудувати станцію радіолокації для відстеження дій Китаю та Росії у космосі. Проект Darc є частиною оборонного пакту Aukus між Британією, США та Австралією.

Новини Світу • 8 серпня, 17:57 • 28921 перегляди

Пентагон: росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю

росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США.

Новини Світу • 22 травня, 09:48 • 56034 перегляди

Пентагон повідомив про перекидання до Британії стратегічних бомбардувальників

США перекинули чотири стратегічні бомбардувальники B-52 до Великобританії для проведення запланованих навчань з союзниками по НАТО і регіональними партнерами.

Війна • 22 травня, 03:51 • 117455 перегляди

США виведуть своїх військових з африканських країн Чад і Нігер

США планують вивести більшу частину своїх військ з Чаду і Нігеру, оскільки вони працюють над поновленням угод, що регулюють роль американських військових і їхні антитерористичні операції в цих африканських країнах.

Новини Світу • 26 квітня, 09:37 • 16768 перегляди

Процес постачання зброї та боєприпасів в Україну з нового пакету допомоги уже розпочався - Пентагон

За словами речника Пентагону Пета Райдера, Сполучені Штати вже розпочали процес переміщення зброї, боєприпасів та обладнання із затвердженого пакету допомоги на суму 1 мільярд доларів в Україну.

Війна • 26 квітня, 08:29 • 20215 перегляди

Військові радники США не працюватимуть на лінії фронту в Україні – Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що будь-які додаткові військові радники США, направлені в Україну, не працюватимуть поблизу лінії фронту і не братимуть участі в бойових діях.

Війна • 25 квітня, 23:41 • 24377 перегляди

США планують надіслати в Україну додаткових військових радників – Politico

США розглядають можливість направити до 60 додаткових військових радників до свого посольства в Києві для підтримки логістики, нагляду та обслуговування озброєнь, що постачаються в Україну, розширюючи свою небойову військову присутність в країні.

Війна • 20 квітня, 21:18 • 26646 перегляди

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба – Зеленський

Україна вимагатиме проведення засідання Ради Україна-НАТО для обговорення питань захисту неба, постачання систем протиповітряної оборони та ракет, про що оголосив президент Володимир Зеленський у відповідь на нещодавні загрози та конфлікти.

Війна • 16 квітня, 17:13 • 23949 перегляди

Україна терміново потребує ППО – речник Пентагону

За словами речника Пентагону, Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони, і він наголосив на необхідності ухвалення Конгресом США додаткового фінансування для підтримки Збройних сил України.

Війна • 15 квітня, 22:22 • 24392 перегляди

Нетаньяху виграє від тривалої війни на Близькому Сході - ЗМІ

Нетаньяху може отримати політичну вигоду від продовження війни на Близькому Сході, оскільки це може відтермінувати його ув'язнення за звинуваченнями в корупції.

Війна • 14 квітня, 15:50 • 48050 перегляди

Пентагон щодо ударів по російських НПЗ: підтримка України призначена для захисту та повернення нею своєї суверенної території, не надаємо допомоги для використання поза цим

За словами речника Пентагону Пета Райдера, допомога США Україні має на меті допомогти їй захистити свою суверенну територію і повернути її, і США не надають жодної допомоги для використання поза цим.

Війна • 5 квітня, 12:02 • 25090 перегляди

Пентагон розглядає можливість військової допомоги Україні зі свого арсеналу, але це може зашкодити армії США - CNN

Пентагон розглядає можливість використання решти 4 мільярдів доларів, виділених на військову допомогу, для підтримки сил оборони України, оскільки Сенат затримує схвалення подальшої фінансової допомоги.

Війна • 28 лютого, 17:42 • 27616 перегляди

Очільник Пентагону передав обов'язки заступниці після госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс після того, як був госпіталізований через термінову проблему з сечовим міхуром.

Здоров'я • 12 лютого, 07:10 • 24082 перегляди

У Пентагоні прокоментували надання Україні бомб GLSDB

Речник Пентагону заявив, що Україна отримає бомби GLSDB відповідно до минулорічних домовленостей, але не надав конкретики щодо термінів їх передачі з міркувань безпеки.

Війна • 31 січня, 07:23 • 25113 перегляди