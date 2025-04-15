Патрік С. Райдер

Пентагон щодо ударів по російських НПЗ: підтримка України призначена для захисту та повернення нею своєї суверенної території, не надаємо допомоги для використання поза цим

За словами речника Пентагону Пета Райдера, допомога США Україні має на меті допомогти їй захистити свою суверенну територію і повернути її, і США не надають жодної допомоги для використання поза цим.