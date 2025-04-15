Патрік С. Райдер

Американські військові знищили ракетні установки та танк Т-64 на сході Сирії у відповідь на обстріл бази MSS Euphrates. Пентагон розслідує, хто стоїть за атакою, припускаючи причетність проіранських сил.
Пентагон не фіксує активної участі військ КНДР у наступальних операціях на фронті. За даними української розвідки, 2000 військових КНДР вже передано до бойових підрозділів рф.
Пентагон підтвердив дозвіл на використання Україною балістичних ракет ATACMS для ударів по цілях на території росії. Речник Пентагону уточнив, що атаки зараз зосереджені в курській області.
Пентагон підтвердив, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС. Американські військові не брали участі в операції з ліквідації Ях'ї Сінвара, але допомогли інформацією щодо звільнення заручників.
Компоненти системи THAAD почали надходити до Ізраїлю. Пентагон заявив, що батарея буде повністю готова до експлуатації найближчим часом, але точні терміни не розголошуються з міркувань безпеки.
США перекидають батарею протиповітряної оборони THAAD та персонал до Ізраїлю для посилення безпеки після ракетних атак Ірану. Це демонструє відданість США захисту Ізраїлю та американців у регіоні.
Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата не оголошена, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.
Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран "здійснив велику помилку", атакувавши країну. США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.
Пентагон підвищив готовність додаткових сил США до розгортання на Близькому Сході. Це рішення ухвалено на тлі ескалації в регіоні для захисту американських інтересів і стримування Ірану.
Ллойд Остін і Рустем Умєров провели телефонну розмову щодо динаміки бойових дій та пріоритетів безпекової допомоги Україні. Обговорено успішне засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні.
Пентагон висловив занепокоєння щодо посилення співпраці росії з Іраном, КНДР і Китаєм у сфері озброєнь. Особливо турбує намір рф закуповувати зброю і боєприпаси в цих країнах для війни в Україні.
Вісім військовослужбовців США отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на базу в Сирії. Троє вже оговталися, інші проходять лікування від черепно-мозкових травм та отруєння димом.
У Великій Британії планують побудувати станцію радіолокації для відстеження дій Китаю та Росії у космосі. Проект Darc є частиною оборонного пакту Aukus між Британією, США та Австралією.
росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США.
США перекинули чотири стратегічні бомбардувальники B-52 до Великобританії для проведення запланованих навчань з союзниками по НАТО і регіональними партнерами.
США планують вивести більшу частину своїх військ з Чаду і Нігеру, оскільки вони працюють над поновленням угод, що регулюють роль американських військових і їхні антитерористичні операції в цих африканських країнах.
За словами речника Пентагону Пета Райдера, Сполучені Штати вже розпочали процес переміщення зброї, боєприпасів та обладнання із затвердженого пакету допомоги на суму 1 мільярд доларів в Україну.
Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що будь-які додаткові військові радники США, направлені в Україну, не працюватимуть поблизу лінії фронту і не братимуть участі в бойових діях.
США розглядають можливість направити до 60 додаткових військових радників до свого посольства в Києві для підтримки логістики, нагляду та обслуговування озброєнь, що постачаються в Україну, розширюючи свою небойову військову присутність в країні.
Україна вимагатиме проведення засідання Ради Україна-НАТО для обговорення питань захисту неба, постачання систем протиповітряної оборони та ракет, про що оголосив президент Володимир Зеленський у відповідь на нещодавні загрози та конфлікти.
За словами речника Пентагону, Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони, і він наголосив на необхідності ухвалення Конгресом США додаткового фінансування для підтримки Збройних сил України.
Нетаньяху може отримати політичну вигоду від продовження війни на Близькому Сході, оскільки це може відтермінувати його ув'язнення за звинуваченнями в корупції.
За словами речника Пентагону Пета Райдера, допомога США Україні має на меті допомогти їй захистити свою суверенну територію і повернути її, і США не надають жодної допомоги для використання поза цим.
Пентагон розглядає можливість використання решти 4 мільярдів доларів, виділених на військову допомогу, для підтримки сил оборони України, оскільки Сенат затримує схвалення подальшої фінансової допомоги.
Міністр оборони США Ллойд Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс після того, як був госпіталізований через термінову проблему з сечовим міхуром.
Речник Пентагону заявив, що Україна отримає бомби GLSDB відповідно до минулорічних домовленостей, але не надав конкретики щодо термінів їх передачі з міркувань безпеки.