Пентагон: росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю
Київ • УНН
росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США.
росія запустила у космос супутник, який, за оцінкою, швидше всього, є протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США, повідомив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 21 травня, пише УНН.
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"16 травня... росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашою оцінкою, швидше всього, є протикосмічною зброєю, імовірно здатним атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - повідомив речник Пентагону Пет Райдер.
З його слів, "росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США". "Таким чином, оцінки також вказують на характеристики, що нагадують раніше розгорнуті протикосмічні корисні навантаження у 2019 та 2022 роках. Отже, ви знаєте, очевидно, що ми продовжуватимемо стежити за цим", - вказав Райдер.
"... ми продовжимо балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі та нашим бажанням зберегти стабільне та стійке космічне середовище", - додав він.
На уточнення, чи загрожує це урядовому супутнику США прямо зараз, речник Пентагону вказав: "Ну, це протикосмічна зброя, яка знаходиться на тій самій орбіті, що й супутник уряду США".
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