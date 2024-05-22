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Пентагон: росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю

Пентагон: росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю

Київ • УНН

 • 56033 перегляди

росія запустила супутник, який може бути протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США.

росія запустила у космос супутник, який, за оцінкою, швидше всього, є протикосмічною зброєю, на ту ж орбіту, що і урядовий супутник США, повідомив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 21 травня, пише УНН.

Деталі

"16 травня... росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашою оцінкою, швидше всього, є протикосмічною зброєю, імовірно здатним атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

З його слів, "росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США". "Таким чином, оцінки також вказують на характеристики, що нагадують раніше розгорнуті протикосмічні корисні навантаження у 2019 та 2022 роках. Отже, ви знаєте, очевидно, що ми продовжуватимемо стежити за цим", - вказав Райдер.

"... ми продовжимо балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі та нашим бажанням зберегти стабільне та стійке космічне середовище", - додав він.

На уточнення, чи загрожує це урядовому супутнику США прямо зараз, речник Пентагону вказав: "Ну, це протикосмічна зброя, яка знаходиться на тій самій орбіті, що й супутник уряду США".

В ООН відхилили російський проект резолюції про заборону зброї в космосі21.05.24, 12:09 • 21624 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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