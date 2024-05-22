Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

россия запустила в космос спутник, который, по оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, на ту же орбиту, что и правительственный спутник США, сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер в ходе брифинга 21 мая, пишет УНН.

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"16 мая... россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, "россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США". "Оценки также указывают на характеристики, напоминающие ранее развернутые противокосмические полезные нагрузки в 2019 и 2022 годах. Итак, вы знаете, очевидно, что мы будем продолжать следить за этим", - указал Райдер.

"... мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и нашим желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду", - добавил он.

На уточнение, угрожает ли это правительственному спутнику США прямо сейчас, представитель Пентагона указал: "Ну, это противокосмическое оружие, которое находится на той же орбите, что и спутник правительства США".

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