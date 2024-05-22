Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  1092 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  40671 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  52353 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  53076 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  117876 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115506 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119513 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113520 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104485 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  218539 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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16 мая 2024, 09:35  •  398540 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  383438 просмотра

Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием, на ту же работу, что и правительственный спутник США.

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Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого заподозрили СМИ в налоговых схемах и мошенничестве, все еще работает в Генеральной прокуратуре. В то время как другие чиновники были уволены после коррупционных скандалов, что подчеркивает избирательный подход к увольнениям в ведомстве.

политика •   •  9059 просмотра
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь

В Польше был арестован 63-летний мужчина за умышленную установку Советского минометного снаряда на железнодорожные пути в городе Чехов-Дзедзице.

Новости Мира •   •  7176 просмотра
В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь

Минкульт требует лишить экс руководителя театра имени Леси Украинки звания академика

Министерство культуры требует лишить бывшего руководителя театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича звания академика Национальной академии искусств Украины за сотрудничество с российскими учреждениями после того, как он бежал из Украины во время полномасштабного вторжения.

Общество •   •  7938 просмотра
Минкульт требует лишить экс руководителя театра имени Леси Украинки звания академика

Рада одобрила поддержку книжных магазинов и сертификаты на книги

Парламент Украины принял закон, предусматривающий государственные субсидии книжным магазинам для покрытия расходов на аренду и книжные сертификаты.

политика •   •  8558 просмотра
Рада одобрила поддержку книжных магазинов и сертификаты на книги

В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

Европейский Союз утвердил новые санкции против россии за нарушение прав человека, неофициально названные в честь Алексея Навального, добавив в список 19 физических лиц и 1 организацию, несущих основную ответственность за его смерть.

Новости Мира •   •  8035 просмотра
В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

Пожар в Киевской области унес жизни трех человек. Среди погибших-ребенок 2015 года рождения.

Общество •   •  9566 просмотра
На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

Высший антикоррупционный суд подал иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, в том числе двух трубных заводов, в связи с тем, что их российские совладельцы попали под санкции за поставку полимеров Российскому военно-промышленному комплексу.

Экономика •   •  10642 просмотра
В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Бойцы АТО возмущены угрозами НАБУ и САП отобрать у них законно полученные земельные участки, обещают бороться за свою собственность и приглашают правоохранителей на передовую.

Криминал и ЧП •   •  40671 просмотра
Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет

Швеция будет оказывать Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда долларов ежегодно (или в общей сложности 7 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет, с 2024 по 2026 год.

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Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет