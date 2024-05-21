В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

Разработанный россией проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий все страны предотвратить "навсегда" размещение, угрозу или применение любого оружия в космическом пространстве, провалился в понедельник на заседании в этом органе из 15 членов, разделенным из-за такой меры, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Проект не смог набрать не менее девяти необходимых голосов: семь членов проголосовали за, семь против, а один воздержался. Вето могут наложить США, Россия, Китай, Великобритания или Франция только в том случае, если проект наберет не менее девяти голосов.

россия, как указано, предложила проект после того, как в прошлом месяце наложила вето на резолюцию, разработанную США, которая призывала страны предотвращать гонку вооружений в космосе. Российское вето побудило Соединенные Штаты задаться вопросом, не скрывает ли что-то москва, пишет издание.

"Мы сегодня здесь, потому что россия стремится отвлечь внимание мира от разработки нового спутника с ядерным устройством", - сказал заместитель посла США Роберт Вуд перед голосованием в Совете Безопасности.

Он также обвинил россию в том, что она в четверг запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по оценке США, "вероятно, является контркосмическим оружием, вероятно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".

"россия развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", - сказал Вуд, добавив, что запуск 16 мая состоялся после запусков российских спутников, "вероятно, противокосмических систем на низкую околоземную орбиту" в 2019 и 2022 годах.

Посол россии в ООН василий небензя ответил: "Я даже не до конца понял, о чем он говорит".

небензя сказал, что российский проект резолюции охватывает как оружие массового уничтожения, так и все виды другого оружия и направлен на прекращение гонки вооружений в космосе.

Но, под давлением небензи, Вуд выразил сомнение относительно формулировок в проекте, которые требуют "длительного механизма связывания, который невозможно проверить", заявив: "Я видел этот фильм раньше".

В российском проекте были формулировки, которые повторяли предложение москвы и Пекина от 2008 года по договору о запрете "любого оружия в космосе" и угроз "или применения силы против космических объектов", но дипломатические усилия не нашли международной поддержки.

Дополнение

Договор о космосе 1967 года уже запрещает подписавшим его сторонам, включая россию и Соединенные Штаты, размещать "на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения".

Вашингтон обвинил москву в разработке противоспутникового ядерного оружия для размещения в космосе, россия это обвинение отрицает. президент россии владимир путин заявил, что москва против размещения ядерного оружия в космосе.