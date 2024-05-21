В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  38268 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  64481 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  97583 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  168644 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  130815 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198469 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182935 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191472 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162974 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121343 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Новости по теме
В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

  •  10077 просмотра
По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

  •  11823 просмотра
Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

  •  11702 просмотра
Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб

Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб

  •  11786 просмотра
Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи

Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи

  •  10672 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового

Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового

  •  11640 просмотра
Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico

Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico

  •  12793 просмотра
У экс-министра Сольского не нашлось земель, завладение которыми инкриминирует ему НАБУ

У экс-министра Сольского не нашлось земель, завладение которыми инкриминирует ему НАБУ

  •  12192 просмотра
В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

  •  12668 просмотра
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

  •  17390 просмотра

Популярные

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

  •  35038 просмотра
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

  •  110064 просмотра
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

  •  108279 просмотра
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

  •  104509 просмотра
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

  •  63013 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  168644 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  158618 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  353768 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  339782 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  393172 просмотра

В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

Российский проект резолюции ООН о запрете оружия в космосе не набрал необходимых голосов в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.

Новости Мира •   •  10077 просмотра
В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

Ситуация в Харьковской области остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, количество боевых столкновений уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

Война •   •  11823 просмотра
По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.

Война •   •  11702 просмотра
Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб

В Запорожье задержали информаторку фсб, которая отслеживала передвижения украинской военной техники и войск, чтобы помочь российским войскам в планировании атак и авиаударов.

Война •   •  11786 просмотра
Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб

Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи

С 11:00 до 17:00 во всех регионах Украины были сняты ограничения на потребление, поскольку солнечные электростанции увеличили производство и запланирован импорт из 5 стран, а с 17:00 до полуночи во всех регионах будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии.

Общество •   •  10672 просмотра
Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи

Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового

На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку в направлении Липцев, нанеся российским оккупантам значительные потери на этом направлении за прошедшие сутки: 263 человека, 52 единицы техники. На Купянском направлении в районах Синьковки и Берестового продолжаются бои.

Война •   •  11640 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового

Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico

Брюссельские чиновники стремятся начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже 25 июня, до того, как Венгрия примет председательство в Совете ЕС 1 июля, на фоне интенсивной дипломатии, направленной на то, чтобы убедить Будапешт одобрить рамку переговоров.

политика •   •  12793 просмотра
Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico

У экс-министра Сольского не нашлось земель, завладение которыми инкриминирует ему НАБУ

Экс-министр Сольский не владел землей в Сумской области, в завладении которой его обвиняет НАБУ, согласно анализу его деклараций за 2020-2023 годы.

политика •   •  12192 просмотра
У экс-министра Сольского не нашлось земель, завладение которыми инкриминирует ему НАБУ

В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

Во время мобилизации или военного положения срок действия справки о пригодности к военной службе в Украине сокращается до одного года.

Общество •   •  12668 просмотра
В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.

Общество •   •  17390 просмотра
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок