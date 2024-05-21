В ООН відхилили російський проект резолюції про заборону зброї в космосі

Розроблений росією проект резолюції Ради Безпеки ООН, який закликає всі країни запобігти "назавжди" розміщенню, загрозі або застосуванню будь-якої зброї в космічному просторі, провалився в понеділок на засіданні в цьому органі з 15 членів, розділеним через такий захід, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Проект не зміг набрати щонайменше дев'ять необхідних голосів: сім членів проголосували за, сім проти, а один утримався. Вето можуть накласти США, росія, Китай, Велика Британія чи Франція лише в тому випадку, якщо проект набере щонайменше дев'ять голосів.

росія, як вказано, запропонувала проект після того, як минулого місяця наклала вето на резолюцію, розроблену США, яка закликала країни запобігати гонці озброєнь у космосі. Російське вето спонукало Сполучені Штати задатися питанням, чи не приховує щось москва, пише видання.

"Ми сьогодні тут, тому що росія прагне відвернути увагу світу від розробки нового супутника з ядерним пристроєм", - сказав заступник посла США Роберт Вуд перед голосуванням у Раді Безпеки.

Він також звинуватив росію в тому, що вона в четвер запустила на низьку навколоземну орбіту супутник, який, за оцінкою США, "ймовірно, є контркосмічною зброєю, імовірно здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".

"росія розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США", 0 сказав Вуд, додавши, що запуск 16 травня відбувся після запусків російських супутників, "ймовірно, протикосмічних систем на низьку навколоземну орбіту" у 2019 та 2022 роках.

Посол росії в ООН василь небензя відповів: "Я навіть не до кінця зрозумів, про що він говорить".

небензя сказав, що російський проект резолюції охоплює як зброю масового знищення, так і всі види іншої зброї та спрямований на припинення гонки озброєнь у космосі.

Але, під тиском небензі, Вуд висловив сумнів щодо формулювань у проекті, які вимагають "тривалого механізму зв'язування, який неможливо перевірити", заявивши: "Я бачив цей фільм раніше".

У російському проекті були формулювання, які повторювали пропозицію москви та Пекіна від 2008 року щодо договору про заборону "будь-якої зброї в космосі" та погроз "або застосування сили проти космічних об’єктів", але дипломатичні зусилля не знайшли міжнародної підтримки.

Доповнення

Договір про космос 1967 року вже забороняє сторонам, які його підписали, включаючи росію та Сполучені Штати, розміщувати "на орбіті навколо Землі будь-які об’єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення".

Вашингтон звинуватив москву в розробці протисупутникової ядерної зброї для розміщення в космосі, росія це звинувачення заперечує. президент росії володимир путін заявив, що москва проти розміщення ядерної зброї в космосі.